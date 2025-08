Gabriel Souza visita feira internacional do setor moveleiro e se reúne com lideranças para falar sobre tarifas dos EUA

O vice-governador Gabriel Souza visitou nesta quarta-feira (6/8) a 17ª Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (FimmaBrasil), no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. O evento reúne representantes de toda a cadeia produtiva, como fabricantes de máquinas, ferramentas, ferragens e matérias-primas, além de atrair compradores internacionais de mais de 30 países. Gabriel também se reuniu com lideranças do setor para falar sobre medidas de mitigação para tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O polo de móveis e madeira está entre os produtos taxados.

O vice-governador destacou a importância da feira para o setor, que emprega milhares de gaúchos e que, a partir desta quarta-feira (6/8), passará a enfrentar a taxação americana. “Hoje é um dia simbólico para a visita do governo do Estado àFimma, pois é o início da tributação americana sobre os produtos brasileiros, em especial o setor de madeira e móveis, que foi extremamente atingido. A feira mostra a pujança do setor, a resiliência e a força de economia do Estado, com mais de 300 expositores do Brasil e de fora do país. É o que movimenta nossos negócios, gera emprego, renda e promove o empreendedorismo”, avaliou.

Feira deve gerar mais de R$ 1,7 bilhão em negócios

AFimmaBrasil, organizada pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), é uma das maiores feiras do setor moveleiro do mundo e ocorre a cada dois anos em Bento Gonçalves, na Serra. Este ano, a expectativa é atrair mais de 15 mil visitantes de 27 países e gerar mais de R$ 1,7 bilhão em negócios.

“O setor moveleiro gaúcho é uma potência para o PIB do Estado, com faturamento anual acima dos R$ 14 bilhões e mais de 34 mil empregos gerados. Foi um prazer receber o vice-governador para apresentar a força da cadeia produtiva de madeira e móveis, mostrando que um evento dessa grandeza acontece aqui na Serra”, afirmou o presidente daMovergs, Euclides Longhi. A Fimma termina na quinta-feira (7/8) e a próxima edição está prevista para agosto de 2027.

Após a visita à feira, Gabriel se reuniu com lideranças do setor de madeira e móveis -Foto: Joel Vargas Reunião com lideranças do setor de madeira e móveis



Após a visita à feira, Gabriel participou do Comitê de Base Florestal e Moveleira (Combase) da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). O encontro, que ocorreu no Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), teve como pauta principal as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O setor de móveis e madeira não está na lista de exceções e será impactado pela medida.

O Rio Grande do Sul é o segundo maior polo do setor no país e emprega mais de 34 mil pessoas no Estado. Só no ano passado, alcançou faturamento de R$ 13,6 bilhões. De acordo com aMovergs, os Estados Unidos são o principal destino internacional de móveis e produtos de madeira fabricados no Estado e representam aproximadamente 16% das exportações, com um volume estimado em US$ 19 milhões. “O governo está aqui para apoiar o setor e para falar com as lideranças de cada um dos setores, no sentido de entender quais são as suas principais demandas, a fim de que possamos atendê-las no âmbito do governo do Estado e cobrar o governo federal o que é de sua responsabilidade”, reforçou o vice-governador.

Só nesta semana, Gabriel já se reuniu com o setor calçadista e com a diretoria da Fiergs para tratar das taxações. Na semana passada, Gabriel ainda se reuniu com a Taurus Armas , uma das empresas mais afetadas.

O governo do Estado já anunciou crédito de R$ 100 milhões, juros subsidiados e carência de um ano para empresas exportadoras de todos os portes que tenham sido atingidas e ainda estuda a possibilidade de adiantar o repasse de créditos acumulados de ICMS decorrentes da atividade exportadora das empresas.



Texto:Dayanne Rodrigues/Ascom GVG

Edição: Secom