ATUALIZAÇÃO: Viatura da Brigada Militar capota na ERS-163 entre Vista Gaúcha e Tenente Portela

Uma viatura da Brigada Militar capotou por volta das 18h30 desta terça-feira (30), no km 3 da ERS-163, entre Vista Gaúcha e Tenente Portela, nas proximidades da localidade de São Sebastião. A soldado da Brigada Militar, de 34 anos, conduzia uma viatura Renault Duster e fazia o deslocamento de Barra do Guarita para Tenente Portela, onde assumiria seu turno de trabalho.
Conforme as informações apuradas, a policial perdeu o controle da direção em um trecho com intensa neblina, pista molhada e barro sobre o asfalto, condições provocadas pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias. O veículo saiu parcialmente da pista e capotou, ficando com as quatro rodas voltadas para cima.
A soldado foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, com lesões. A Brigada Militar informou que a policial recebeu atendimento médico e passa bem.
A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência, realizou todos os procedimentos de praxe e submeteu a condutora ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
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