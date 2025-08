Saúde em Obras: modernização do Hospital Regional de São José vai da fachada aos espaços internos

Fotos: Victória Lopes/Ascom SES

Na Grande Florianópolis, o Hospital Regional de São José está passando por uma ampla revitalização que começa na fachada e se estende aos ambientes internos. As intervenções fazem parte da grande ação iniciada em 2023 pelo Governo de Santa Catarina para modernizar a rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e garantir mais qualidade no atendimento à população.

“Estamos realizando diversas obras, que vão desde a recuperação do telhado até a modernização dos quartos de internação, incluindo as recepções, a implantação de uma nova UTI e de um novo setor de saúde ocupacional. São ações que tornam a estrutura mais moderna e eficiente, oferecendo um espaço muito melhor para os catarinenses”, destacou o diretor do hospital, Daywson Koerich.

Foto: Reprodução/Secom SC

Entre os trabalhos em andamento estão a renovação da fachada e das janelas, a instalação de novos elevadores e a reforma de 40 quartos. Também estão em execução a revitalização de cinco consultórios da Emergência Geral, a ampliação das salas de classificação, a modernização de banheiros, a aplicação de manta vinílica em corredores e melhorias nas calçadas no entorno, que receberão guarda-corpo.

Nos últimos anos, o Governo SC já destinou mais de R$ 12 milhões ao Hospital Regional de São José, possibilitando entregas importantes, como a ampliação do ambulatório e da sala de espera, a conclusão da Unidade de Terapia Intensiva 2 e Neonatal, a modernização dos quadros elétricos, a substituição total do sistema de água quente, a expansão da rede de ar comprimido e a aplicação de manta asfáltica, entre outras reformas.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Estado tem concentrado esforços em investimentos em infraestrutura, equipamentos e expansão de serviços de saúde, visando aprimorar tanto os cuidados à população quanto às condições de trabalho dos profissionais da área.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]