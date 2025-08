Governo apresenta Campanha Ganha-Ganha Farroupilha para entidades do varejo e representantes de municípios

O governo do Estado apresentou, nesta quarta-feira (6/8), a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha, que busca valorizar o varejo e o tradicionalismo gaúcho. O evento ocorreu no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, e reuniu secretários estaduais e municipais, além de lideranças de entidades.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), coordena a ação, que tem a participação das secretarias de Turismo (Setur), da Cultura (Sedac)e de Comunicação (Secom). O titular da Sedec, Ernani Polo, comandou a reunião, que também teve a presença dos secretários Ronaldo Santini (Setur) e Eduardo Loureiro (Sedac), além da diretora de Comunicação e Marketing da Secom, Natacha Gastal.

O Ganha-Ganha Farroupilha será lançado oficialmente em 25 de agosto, e terá sua vigência entre 6 e 20 de setembro.

Identidade gaúcha

Polo ressaltou que a ideia é transformar setembro em um mês de valorização da identidade gaúcha – conceito que deve estar associado à dinamização econômica desse mês, considerado de baixo desempenho pelo setor. "Os Festejos Farroupilhas ocorrem em todos os municípios do Estado, e isso tem um grande potencial. Unindo desenvolvimento econômico, turismo e cultura, podemos almejar que, no futuro, o nosso Mês Farroupilha terá a força que, por exemplo, as Festas de São João têm no Nordeste, e o Parintins, no Amazonas", disse.

Polo também reforçou que esta não é somente uma ação de governo, mas uma iniciativa de Estado. Para isso, será necessário o engajamento dos setores público e privado a fim de que a iniciativa tenha sucesso e seja duradoura.

Loureiro afirmou que promover a cultura é promover o desenvolvimento. "Nossa tradição é expressiva e ampla. São mais de 1,7 mil Centros de Tradições Gaúchas, mais de 2,5 mil piquetes, além de entidades e associações. Temos toda uma cadeia produtiva que é movimentada, e essa campanha irá potencializar isso", salientou.

"O governo estadual tem priorizado ações de valorização da nossa cultura, e faltava unir essas iniciativas. O que estamos promovendo é um alinhamento de comunicação", disse Santini.

Natasha reforçou que o Ganha-Ganha não deve ser apenas uma ação do governo. “Este é um movimento de Estado, projetado para ser duradouro”, frisou.

"A promoção que vai virar tradição"

Com o slogan "A promoção que vai virar tradição", o Ganha-Ganha Farroupilha apresentará, em seu site, orientações para os lojistas participantes, além de disponibilizar material editável para impressão de itens promocionais.

A campanha também terá sorteios em dinheiro para o consumidor, mediante identificação com CPF na nota fiscal. Ações pontuais que valorizem a cultura gaúcha estão sendo preparadas para os dias da iniciativa.

Benefício econômico

Um estudo de 2024, coordenado pela Universidade Feevale em parceria com a Sedec, mostrou que o tradicionalismo tem grande impacto na economia, tendo movimentado R$ 4,5 bilhões em 2023. Os dados mostram também que existem oportunidades para fomentar os negócios em setembro, o que motivou o governo estadual e as entidades a construírem uma iniciativa conjunta para potencializar o comércio nesse mês.

O estudo serviu de base para uma campanha com foco na retomada e na potencialização econômica, com geração de renda e empregos. Essa é uma das ideias previstas no Plano Rio Grande – programa deEstado liderado pelo governador Eduardo Leite, criado paraproteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente,preparado para o futuro.