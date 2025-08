Envio de propostas para Consulta Popular 2025 segue até domingo (10)

A fase de envio de propostas para a Consulta Popular 2025 está na reta final. Os cidadãos têm até o próximo domingo (10/8) para sugerir ações e projetos que poderão integrar o orçamento estadual do próximo ano. A participação é totalmente digital e deve ser feita no portal da Consulta Popular.

Após o encerramento da fase de envio de ideias, os projetos habilitados passarão para a etapa de votação popular, prevista para ocorrer em outubro.

R$ 60 milhões para os projetos mais votados

Coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a Consulta Popular deste ano prevê R$ 60 milhões para os projetos mais votados pela população em todo o Estado. O valor será distribuído entre os 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), que mobilizam a sociedade para definição das prioridades regionais.

Um processo com mais de 25 anos de história

Instituída em 1998, a Consulta Popular é um dos principais instrumentos de participação cidadã do Rio Grande do Sul. Ao longo de sua trajetória, o processo já possibilitou a execução de centenas de projetos escolhidos diretamente pela população, reforçando o papel da comunidade na construção das políticas públicas do Estado.