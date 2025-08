Secom anuncia André Basbaum como novo presidente da EBC

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) anunciou nesta quarta-feira (6) o nome do jornalista André Basbaum como o novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Ele assumirá o cargo anteriormente ocupado por Jean Lima, que deixou o cargo esta semana.

Segundo a Secom, Basbaum tem 25 anos de carreira e ampla experiência em cargos de liderança em grandes emissoras de televisão do Brasil. O jornalista já ocupou os cargos de editor de economia do Jornal Nacional, na Rede Globo; editor de especial do Jornal da Record; editor-chefe do SBT Brasil e diretor de jornalismo na Band. Antes de ser indicado para a presidência da EBC, ocupava o cargo de diretor de integração de jornalismo da TV Record.

Na nota, a Secom destacou ações da gestão de Jean Lima, como a consolidação da TV Brasil como a quinta emissora em audiência no país. Também houve a expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública, alcançando todas as capitais e estados, além da retomada da TV Brasil Internacional .

Até a posse de André Basbaum, a presidência interina da EBC será exercida pelo diretor-geral Bráulio Ribeiro.

A EBC é a empresa pública brasileira de comunicação que reúne veículos como a Agência Brasil , a Rádio Nacional , a Rádio MEC , a Radioagência Nacional , a TV Brasil e a TV Brasil Internacional .