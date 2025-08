Com apoio da Assembleia Legislativa do RS, caciques e lideranças cobram Ministro da Saúde

Em face dos problemas vividos na questão da saúde pública pela comunidade indígena do RS, vários caciques e lideranças estiveram em Porto Alegre em reuniões com o Deputado Adão Pretto Filho, presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e com outros deputados na Assembleia Legislativa, buscando soluções imediatas para o fato, descrito por eles como grave, e que precisa ser resolvido urgentemente.

Problemas estes que foram apontados no Relatório Situacional da Saúde Indígena, documento já protocolado junto à Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, sem que houvesse qualquer resolução efetiva ou retorno institucional à altura das necessidades apresentadas

Foram encaminhados ofícios ao Ministro da Saúde Alexandre Padilha e ao Secretário da Saúde Indígena Ricardo Weibe Topeba, mostrando os principais pontos que precisam de uma solução urgente, que são:

a) UBSs em condições críticas, sem mobiliário adequado;

b) Falta recorrente de medicamentos e insumos básicos;

c) Insuficiência de veículos e problemas com a empresa terceirizada;

d) Abastecimento de água precário e necessidade de poços artesianos;

e) Déficit de profissionais e redução de vagas na equipe multidisciplinar.

Soma-se a estes problemas que o DSEI ISUL, deixou de executar, por incapacidade técnica e política, mais de R$ 21 milhões em recursos extraordinários, direcionados pelo Governo Federal à população indígena afetada pelas enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, em 2024, culminando no retorno dos valores ao erário.

Quanto aos fatos citados, as lideranças indígenas buscam junto ao governo federal:

1. Melhorar a gestão do DSEI Interior Sul;

2. Buscar a imediata reorganização dos serviços;

3. Execução prioritária do orçamento previsto no Plano de Trabalho 2025;

4. Estabelecimento de diálogo com as lideranças indígenas

Nos documentos enviados às autoridades, foi citado as manifestações que estão ocorrendo no RS, com bloqueios de várias rodovias, tanto estaduais quanto federais. Segundo as lideranças, caso as reivindicações não sejam atendidas, os bloqueios continuarão, com possibilidade de uma grande manifestação no DISEI ISUL na Cidade de São José (SC), cobrando uma solução para esse grave problema na saúde indígena.