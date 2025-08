Prefeitura de Crissiumal decreta intervenção no Hospital de Caridade

A Administração Municipal de Crissiumal realizou na manhã desta terça-feira, 5 de agosto, a intervenção no Hospital de Caridade do município. A ação contou com o apoio da Brigada Militar e tem prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período, conforme necessidade. O interventor nomeado é Giani Antonio Leichtweis Maldaner, que passa a ter todas as atribuições administrativas e de direção da instituição.

Com a publicação do decreto, todos os membros da atual diretoria e o administrador do hospital foram afastados das atividades. A decisão foi oficializada pelo prefeito Marco Aurélio Nedel, que declarou situação anormal na área da saúde hospitalar local, justificando a medida como necessária para manter o atendimento médico-hospitalar à população.

O decreto aponta que o Hospital de Caridade enfrenta um grave déficit financeiro mensal, colocando em risco a continuidade dos serviços prestados. Também destaca a necessidade de reformar o estatuto da instituição, visando atender às exigências legais atuais.

A medida leva em consideração recomendação anterior do Ministério Público, que orientou o município a garantir o funcionamento regular e contínuo do hospital. Além disso, o documento anexa um pedido de providências encaminhado pela Câmara de Vereadores, assinado por Suelen Cocco, Paulo Cavalcanti Silva Neto, Elizerio Santos Espanhol, Valerio Ruppenthal, Gilberto Volpatto e Vilmar Dutra.

Durante o período da intervenção, caberá ao interventor conduzir a convocação de eleição para a escolha de uma nova diretoria, conforme estabelece o estatuto social da entidade.