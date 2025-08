Soluções de WFM podem ajudar empresas a reduzir o turnover

Imagem de pressfoto no Freepik

Em um cenário corporativo cada vez mais desafiador, a retenção de talentos tem se tornado um dos principais focos das áreas de gestão de pessoas. Dados do Índice de Confiança Robert Half, utilizando como base informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), apontam que as saídas voluntárias representaram 39% de todos os desligamentos de profissionais qualificados em 2023.

O mesmo levantamento indica ainda que cerca de 23% das empresas enfrentaram índices de turnover voluntário superiores a 10%. A escalada desses números revela a urgência das organizações em investir em estratégias eficazes para conter essa tendência.

Neste cenário, as soluções de gestão da força de trabalho (Workforce Management - WFM) têm se mostrado decisivas na construção de ambientes mais estáveis e acolhedores. Para Camila Vilas Boas, gerente de pré-vendas da SISQUAL® WFM, o trunfo dessas ferramentas está em como elas podem aprimorar a experiência do colaborador desde o planejamento da jornada.

“Otimizar escalas com flexibilidade, previsibilidade e equidade transforma a relação entre empresa e colaborador. São ajustes que impactam diretamente a satisfação com a rotina e, consequentemente, a permanência no time”, afirma.

Segundo a especialista, a gestão inteligente de escalas, folgas e jornadas ajuda a impactar positivamente a satisfação dos colaboradores. “Ao proporcionar uma rotina mais equilibrada, esses ajustes reduzem conflitos, evitam sobrecarga e melhoram o bem-estar dos funcionários, o que reflete na motivação e no vínculo com a empresa”, avalia.

Setores como saúde, varejo e indústria, por exemplo, podem enfrentar desafios adicionais, já que operam com escalas críticas e equipes continuamente ativas. Neles, o impacto do turnover pode ir além das perdas humanas, gerando custos elevados e comprometendo a qualidade dos serviços.

“A rotatividade nesses setores representa perda de produtividade, encarece os processos e afeta diretamente a entrega final, que depende de equipes bem dimensionadas e estáveis”, alerta a gerente.

Soluções de WFM ajudam na previsibilidade

Uma das grandes funcionalidades das soluções de WFM está na capacidade de identificar sinais de insatisfação antes que resultem em pedidos de desligamento. Segundo Vilas Boas, alterações no padrão de produtividade, ausências frequentes e trocas de turno constantes são indicadores que podem ser rastreados em tempo real.

“Esses sinais permitem que a empresa aja preventivamente, ajustando escalas e ouvindo o colaborador antes que ele decida sair. Isso evita desgaste e fortalece a confiança”, explica.

Outro fator decisivo na retenção está relacionado ao desejo por equilíbrio entre vida profissional e pessoal. As soluções WFM podem contribuir diretamente com esse aspecto ao viabilizar jornadas mais flexíveis e personalizadas, buscando respeitar não apenas regras legais, mas também as preferências de cada funcionário.

“Escalas adaptáveis são um diferencial competitivo. Elas mostram que a empresa se importa com o bem-estar da equipe e está disposta a fazer ajustes para reter bons profissionais”, conta a especialista.

As soluções de WFM também disponibilizam recursos de monitoramento de indicadores-chave, como taxa de absenteísmo, volume de horas extras, tempo médio de vínculo contratual e índice de turnover. Esses dados, analisados em tempo real, ajudam gestores de RH a entender melhor o cenário interno e tomar decisões mais precisas.

“Hoje, essas soluções vão além da operação. Elas integram inteligência artificial (IA), se conectam com ferramentas de BI e geram insights valiosos para áreas como clima organizacional, performance e engajamento”, detalha a executiva.

Para ela, apostar numa gestão de pessoas orientada por dados, guiada por empatia e centrada em resultados sustentáveis vai muito além do que organizar escalas. “No cenário atual, onde reter talentos virou um desafio competitivo, as ferramentas de WFM assumem um papel estratégico. Elas podem fortalecer a experiência do colaborador e ajudar empresas a construir relações mais duradouras e saudáveis”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com