Dropshipping nacional decola com o lançamento do TikTok Shop

Cerca de 75% dos consumidores brasileiros recorrem às redes sociais para pesquisar produtos antes da compra. Nesse contexto, segmentos como moda, beleza e casa / decoração — que já concentram 36%, 23% e 18% do mercado de live commerce, respectivamente — são os mais beneficiados por esse formato.

A chegada oficial do TikTok Shop ao Brasil, em maio de 2025, acelerou a adoção do dropshipping com fornecedores nacionais, caminho que facilita a entrada de novos empreendedores. Plataformas como a Dogama integram lojistas a grandes marketplaces de forma automatizada, reunindo catálogo, estoque virtual e rotinas de gestão; assim, o empreendedor inicia o negócio sem capital para produção ou armazenamento e amplia o portfólio conforme a demanda.

Segundo a Grand View Research, o mercado brasileiro de dropshipping deve ultrapassar US$ 19,4 bilhões até 2030, crescendo a uma taxa média anual de 19,7%, acima dos 18,4% previstos para a América Latina. Paralelamente, o mobile commerce já representa 62% do e-commerce nacional, movimentando US$ 47 bilhões em 2024. Eletrônicos lideram com 28% das compras, seguidos por moda (20,5%) e casa / jardim (9%).

O social commerce também avança: movimentou US$ 3,4 bilhões em 2024 e pode chegar a US$ 10,7 bilhões em 2029, crescimento médio anual de 25,7%. O Brasil é o país latino-americano que mais compra pelas redes, com 51,3% dos consumidores declarando intenção de adquirir produtos nesses canais. O WhatsApp, usado por 98% dos usuários de aplicativos de mensagem, concentra a maior parte das transações, sendo 89% dos pagamentos realizados via Pix.

“O dropshipping nacional tende a reduzir prazos de entrega e riscos alfandegários ao trabalhar com fornecedores locais”, avalia Douglas H. de Souza, CEO da Dogama. “Por outro lado, o lojista precisa selecionar parceiros com cuidado e oferecer atendimento consistente para competir em um mercado cada vez mais acirrado.”

A convergência entre redes sociais, live commerce e dropshipping cria um ecossistema em que criadores de conteúdo se tornam vendedores. Em 2024, o TikTok Shop movimentou globalmente US$ 33,2 bilhões — quase o triplo de 2023 — e pode atingir R$ 39 bilhões no Brasil até 2028, equivalente a 5%–9% do e-commerce nacional.

Ainda em 2024, 82% das transações bancárias no Brasil foram realizadas por canais digitais, sendo o celular responsável por 75% dessas operações. O Pix manteve trajetória de crescimento, somando quase 25 bilhões de operações no ano. Essa consolidação dos meios de pagamento digitais se soma ao avanço do social commerce, já presente no hábito de consumo do brasileiro: mais da metade dos consumidores do país compra por meio de redes sociais, apoiados por uma infraestrutura que favorece esse modelo de vendas.

“O lançamento do TikTok Shop para o meu modelo de negócio possibilitou ampliar rapidamente o catálogo e aumentar as vendas; em dois meses, alcancei R$ 30 mil em faturamento”, relata o lojista Julio Cerqueira.

"Criatividade, meios de pagamento digitais populares e logística ágil posicionam o Brasil para liderar o social commerce na região, democratizando o empreendedorismo." Ferramentas como a Dogama, que oferecem integração com marketplaces como TikTok Shop, Mercado Livre e Shopee, viabilizam novos negócios no maior mercado de e-commerce da América Latina.