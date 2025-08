RS é reconhecido como líder em governo digital no Brasil pela quarta vez

Pela quarta vez, o Estado do Rio Grande do Sul conquistou o primeiro lugar no ranking geral do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital (IOSPD), destinado aos Estados com melhor desempenho digital em 2025. A divulgação ocorreu na manhã desta quarta-feira (6/8), em Brasília, durante o Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública (Secop) 2025.

Vencedor do índice de maneira consecutiva no ranking geral entre 2021 e 2023, o Rio Grande do Sul concorreu nesta edição contra os Estados do Acre, Goiás, Piauí e Rio de Janeiro. “O fato de conquistarmos pela quarta vez esta premiação reflete o esforço contínuo do Estado na oferta de serviços digitais para a população. Trazer o Estado para o ambiente digital faz com que ele seja muito mais acessível e democrático. E nosso objetivo é aprimorar cada vez mais esses serviços”, ressaltou o governador Eduardo Leite, que esteve presente na cerimônia oficial de premiação.

“Trazer o Estado para o ambiente digital faz com que ele seja muito mais acessível e democrático”, disse o governador -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador destacou que a inovação tem sido decisiva para a eficiência do serviço público. “Nós usamos tecnologia e inteligência de dados para reduzir burocracias e colocar o cidadão no centro das políticas públicas. Um exemplo foi a liberação de recursos para famílias atingidas pelas enchentes: cruzamos bases de dados e, em apenas uma semana, conseguimos efetuar pagamentos via Pix ou cartão para quem mais precisava”, afirmou.

Na premiação, o Rio Grande do Sul também ficou em terceiro lugar na categoria "Inovação na Oferta de Serviços Digitais”, com o Piauí. “O novo Portal RS e iniciativas como a GurIA mostram que o trabalho em produzir uma governança digital com impacto direto para a população está no caminho certo. Estas premiações são o símbolo desse esforço conduzido pelas secretarias e pelo corpo técnico do Estado”, comentou a titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans.

A titular da SPGG, Danielle Calazans, também esteve presente na premiação, ao lado do governador -Foto: Vitor Rosa/Secom

Leite acrescentou que o reconhecimento é também fruto da colaboração entre Estados. “Estar aqui neste evento é uma oportunidade não apenas para apresentar nossas soluções, mas também para aprender com o que outros Estados estão fazendo. É assim que conseguimos mover o Brasil na direção de serviços cada vez mais inovadores e acessíveis para todos”, disse.

Reformulação do rs.gov.br e lançamento da GurIA

Um dos principais destaques para a alta pontuação do Estado foi a reformulação do portal rs.gov.br , que agora conta com novidades como a GurIA, ferramenta de inteligência artificial com atendimento personalizado ao cidadão. Com 96% dos 758 serviços oferecidos pelo Estado já digitalizados, o site registra cerca de 6,9 milhões de acessos mensais, com índice de satisfação de 85% entre os usuários.

“Colocar o cidadão no centro de tudo muda completamente a forma como desenhamos os serviços. A tecnologia nos permite simplificar a vida das pessoas e eliminar a lógica da burocracia que servia apenas ao próprio Estado”, concluiu Leite.

Sobre o IOSPD

Criado em 2020 para monitorar o avanço da transformação digital no setor público estadual, o Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital avalia o desempenho das unidades federativas na disponibilização de serviços digitais à população. A metodologia é composta por múltiplas dimensões e indicadores e aborda pontos como nível de digitalização, práticas inovadoras e avanços significativos ao longo do tempo.

O Índice chegou a 2025 na sua sexta edição. A iniciativa faz parte da missão da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC) de inserir a tecnologia da informação no centro das discussões sobre o desenvolvimento do país, reconhecendo o ambiente digital como realidade fundamental da sociedade contemporânea.