Preço médio dos alimentos recua em julho no Rio Grande do Sul com forte queda nas hortaliças e frutas

O preço médio dos alimentos mais consumidos pelos gaúchos registrou queda de 2% em julho, de acordo com o último Boletim de Preços Dinâmicos, divulgado nesta semana pelo governo do Estado. Com o recuo, o Preço da Cesta de Alimentos (PCA) no Rio Grande do Sul ficou em R$ 289,09, o menor valor desde janeiro de 2025. A retração é superior à registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) para alimentação no domicílio, que foi de 0,40% em julho.

Publicado mensalmente pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), o boletim analisa a variação de preço no varejo dos 65 itens de consumo mais presentes na mesa dos gaúchos, com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento é elaborado a partir dos registros das notas fiscais eletrônicas processadas pela Receita Estadual, iniciativa alinhada ao propósito do governo de transformar a base de dados do Estado em ferramentas úteis para a população.

A região Norte do Rio Grande do Sul foi a que apresentou a maior redução de preços em julho. O PCA caiu 4,45% na região que abrange cidades como Erechim e Getúlio Vargas, fechando o mês em R$ 285,65. A Região Metropolitana de Porto Alegre também teve retração no custo dos alimentos, com recuo de 2,72% no valor da cesta, que ficou em R$ 295,22. Embora tenha registrado queda de 1,19% no PCA de julho, a região das Hortênsias segue com a cesta mais cara do Estado, no valor de R$ 309,50.

Laranja, uva e café mais baratos

Entre os 12 grupos analisados, as hortaliças tiveram a maior queda de preço médio no Estado em julho. O recuo foi de 17,7%, o menor patamar desde janeiro deste ano. No acumulado dos últimos 12 meses, a retração chega a 35,6%. A cebola foi o item com maior redução entre os alimentos analisados, com queda de 21,7%, sendo encontrada a um preço médio de R$ 3,12 o quilo nos supermercados. O tomate, que acumula aumento de 50% no ano, também ficou mais barato no mês, vendido a R$ 8,99 o quilo.

As frutas pesaram menos no bolso dos consumidores gaúchos. O valor médio caiu 6,1% em julho, confirmando a tendência de queda observada nos últimos meses. No acumulado do ano, a redução no preço médio das frutas supera 25%. Destaque para a laranja, que teve queda de 26% no mês anterior, passando a ser vendida a R$ 3,99 o quilo. A uva também aliviou o orçamento das famílias, com baixa de 19,7%, comercializada a um preço médio de R$ 19,98 o quilo.

Itens básicos da alimentação, como arroz branco e feijão preto, seguem em ritmo de queda. Em julho, o valor do cereal caiu 4,57%, enquanto a leguminosa teve diminuição de 6,7%. No acumulado do ano, ambos já assinalam recuo superior a 30% no preço médio. Após forte alta no início do ano, o valor do café moído recuou novamente em julho, com retração média no Estado de 6,4%. No Vale do Caí, a queda chegou a 11,6%.