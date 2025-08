Mais de 23 mil credores já manifestaram interesse na rodada de conciliação de precatórios

A maior rodada de precatórios já realizada no Rio Grande do Sul recebeu, até 1º de agosto, 23.347 manifestações de interesse em conciliar. A participação na 9ª rodada da Câmara de Conciliação de Precatórios (CCP) – uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) – segue aberta até 15 de agosto.

A ação tem como objetivo viabilizar o pagamento de precatórios por meio de acordos com desconto de 40% sobre o valor atualizado do crédito. A rodada foi aberta oficialmente no dia 14 de julho, com o início do prazo para manifestações.