Indígenas seguem bloqueios em rodovias na região Noroeste do RS nesta quarta-feira

Indígenas da região Noroeste do Rio Grande do Sul continuam mobilizados em protestos, bloqueando três rodovias importantes nesta quarta-feira, 6.. As manifestações, que têm como principal pauta a cobrança por melhorias na saúde indígena, causam transtornos no trânsito e seguem por tempo indeterminado.

BR-386, em Iraí: O bloqueio parcial, no km 11, começou na manhã de terça-feira, 5 de agosto, e continua nesta quarta-feira. O trânsito é liberado por cerca de 30 minutos a cada uma hora ou uma hora e meia, com liberação total ao meio-dia. A continuidade do protesto na quinta-feira depende dos desdobramentos em Brasília e do retorno das autoridades. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a situação no local.

ERS-330, em Tenente Portela e Miraguaí: A mobilização, iniciada na segunda-feira, 4 de agosto, na localidade de Gamelinhas, seguiu nesta terça no trecho de Irapuá, em Miraguaí. O protesto continua nesta quarta-feira, 6 de agosto, a partir das 7h, com liberação de veículos a cada hora.

ERS-324, em Ronda Alta: A rodovia foi bloqueada entre Ronda Alta e Três Palmeiras, com o tráfego sendo liberado a cada 30 minutos.

As lideranças indígenas ressaltam que o movimento é pacífico e busca chamar a atenção para as demandas da comunidade. Motoristas que trafegam pela região devem ficar atentos e buscar rotas alternativas para evitar os transtornos.

