Oferenda Caprichada Intriga Motoristas na BR-468, em Coronel Bicaco

Quem passou pela BR-468, nas proximidades do trevo que dá acesso à localidade de Campo Santo, na manhã desta quarta-feira (06), teve uma surpresa digna de nota – e talvez até de uma consulta espiritual.

No canteiro da rodovia, os motoristas se depararam com uma oferenda que chamou a atenção não só pelo volume, mas pelo zelo e variedade dos itens deixados. Tinha de tudo: animais sacrificados, bebidas, velas e outros artigos tradicionais dessas manifestações religiosas. Mas o que mais intrigou os curiosos foi uma penosa solitária que, talvez por excesso de generosidade ou erro de logística, acabou indo parar no meio da pista.

Pelo capricho, dá pra dizer que a entidade homenageada foi tratada com muito respeito – e com um “combo completo”, digno de festividade. Afinal, nem toda oferenda ostenta esse nível de abundância. Motoristas mais atentos diminuíram a velocidade e alguns até registraram o momento, não sem antes lançar aquele olhar de quem não quer contrariar nenhum orixá.

Importante lembrar que práticas religiosas como essa fazem parte da diversidade cultural e espiritual do Brasil, especialmente das religiões de matriz africana, que há séculos carregam fé, tradição e resistência.

E se a oferenda era para abrir caminhos, torcemos para que funcione – de preferência sem causar congestionamento!

