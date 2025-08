RS registra 76,4 mil novos postos formais de trabalho entre janeiro e junho de 2025

Secretário Gilmar Sossella afirmou que o Governo do Estado está comprometido com a retomada socioeconômica do RS (Foto: Diones Roberto Becker)

O Rio Grande do Sul registrou 76,4 mil novas vagas com carteira assinada em 2025 – resultado de 889.135 contratações e 812.767 desligamentos entre janeiro e junho. Os números indicam um crescimento de aproximadamente 103% em relação ao mesmo período de 2024, quando o saldo foi de 37,5 mil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados na segunda-feira (4/8).

O Estado foi o quinto no país com maior saldo positivo no ano, atrás apenas de São Paulo (349,9 mil), Minas Gerais (149,3 mil), Paraná (94,2 mil) e Santa Catarina (80,4 mil). A Região Sul ocupou o segundo lugar na geração de empregos no país, com 250.968 novos postos, em um ranking liderado pela Região Sudeste, com 580.397 vagas formais.

— O Governo do Estado está comprometido com a retomada socioeconômica do Rio Grande do Sul. As ações voltadas à qualificação profissional de microempreendedores, trabalhadores e jovens, o nosso maior público desempregado, têm contribuição efetiva nesse processo — avalia o secretário estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella.

