PipeRun anuncia investimento de R$ 10 milhões em seu CRM

A PipeRun, empresa brasileira de tecnologia de vendas voltada a empresas com receita recorrente, anunciou um plano de reinvestimento de R$ 10 milhões para os próximos 36 meses. O aporte será direcionado à evolução da plataforma de CRM, com foco em pesquisa e desenvolvimento, inteligência artificial e experiência do cliente.

O investimento, que representa entre 20% e 30% do faturamento mensal da companhia, será reinvestido de forma contínua. A estratégia mira o crescimento orgânico por meio da consolidação do produto e busca ocupar espaços abertos por recentes movimentos de fusões e aquisições no setor.

De acordo com Chief Revenue Officer (CRO) da PipeRun, Fausto Reichert, parte do mercado ficou desatendida após a incorporação de plataformas independentes por grandes grupos. “Estamos apostando no crescimento do produto para ocupar esses espaços”, afirma.

O plano prevê frentes como:

Automação do funil de vendas: com foco em produtividade e geração de insights ao longo de todo o ciclo comercial.

Produto mais unificado: com redução de dependência de integrações e maior presença de recursos nativos.

Especialização por nicho: com priorização de jornadas e indicadores voltados a empresas brasileiras de serviços recorrentes.

Experiência do cliente: com melhorias em interface, agilidade na implantação e suporte para times comerciais.

Escalabilidade: com reforço em arquitetura, dados e segurança.

Segundo a empresa, o movimento responde a três fatores principais: o surgimento de lacunas de mercado após fusões no setor, a demanda por soluções menos complexas no ecossistema SaaS e o avanço da inteligência artificial generativa aplicada ao dia a dia de equipes comerciais.

“Acreditamos que, com um CRM mais completo e especializado, conseguimos responder mais rápido às necessidades do mercado, com menos fricção e maior impacto nos resultados dos clientes”, completa Reichert.

Sobre PipeRun – A PipeRun é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em em máquina de vendas multicanal, com foco em negócios de receita recorrente, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e whatsapp oficial.Todas as funcionalidades podem ser testadas gratuitamente por 14 dias.