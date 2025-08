Smart workspaces otimizam tarefas e colaboração corporativa

Os smart workspaces, ou espaços de trabalho inteligentes, em português, são ambientes de trabalho otimizados por tecnologias, que podem resultar em um ecossistema de trabalho moderno e produtivo, em um local eficiente, flexível, seguro e adaptável às necessidades dos profissionais, otimizando a eficiência operacional e a experiência dos colaboradores.

Os espaços de trabalho inteligentes podem ser físicos ou digitais. A principal característica desses ambientes são as soluções de automação e integração de ferramentas tecnológicas de mobilidade corporativa, gestão de dispositivos, inteligência artificial (IA), computação em nuvem e internet das coisas (IoT).

Lyniker Aoyagui, gerente sênior de projetos da Samsung SDS, empresa de tecnologia e serviços digitais do grupo Samsung, aponta que os smart workspaces estão diretamente ligados à estrutura de mobilidade corporativa (infraestrutura digital que permite colaboradores realizarem atividades profissionais fora do ambiente físico tradicional corporativo).

“Os smart workspaces se alinham intrinsecamente à abordagem de mobilidade corporativa ao permitirem que os profissionais acessem recursos, dados e ferramentas de qualquer local, em qualquer dispositivo, com segurança e eficiência, dissolvendo as barreiras geográficas e físicas do escritório tradicional e apoiando o trabalho híbrido”, pontua o especialista.

O profissional destaca que tecnologias como Enterprise Mobility Management (EMM, Gestão da Mobilidade Corporativa, em português) e Bring Your Own Device (BYOD, Traga seu próprio dispositivo, em livre tradução) são pilares fundamentais na gestão de smart workspaces.

“O EMM oferece controle centralizado e segurança para os dispositivos e aplicações, garantindo a conformidade e a proteção de dados sensíveis. O BYOD, por sua vez, permite que os colaboradores usem seus próprios dispositivos, proporcionando flexibilidade sem comprometer a segurança da informação corporativa”, afirma Aoyagui.

Para o gerente de projetos, é a computação em nuvem que contribui para a flexibilidade e escalabilidade dos smart workspaces. “A computação em nuvem é a espinha dorsal da flexibilidade e escalabilidade dos Smart Workspaces. Ela proporciona acesso ubíquo a aplicações e dados, independentemente da localização física do usuário ou dispositivo”.

O especialista reforça que, graças à computação em nuvem, as empresas podem escalar rapidamente sua infraestrutura de tecnologia da informação (TI) para atender às demandas crescentes.

“A tecnologia permite às empresas se adaptarem às necessidades do negócio e às equipes acessarem as ferramentas necessárias para operar de forma contínua e eficiente, sem grandes investimentos em hardware local”, declara o profissional.

A IoT tem ganhado espaço nos escritórios inteligentes, funcionando como um diferencial chave na transformação do ambiente físico em um espaço proativo e responsivo. Sensores de ocupação para otimização de salas de reunião, iluminação e climatização inteligentes que se ajustam automaticamente para conforto e eficiência energética e dispositivos de videoconferência para reuniões imersivas são exemplos de dispositivos que coletam dados para otimizar o uso do espaço.

Monitoramento, organização e comunicação em smart workspace

Segundo o gerente de projetos, para garantir uma comunicação eficaz em smart workspaces, as empresas devem aderir a um conjunto de ferramentas integradas. Para ele, a chave para o bom funcionamento desses ambientes é a interoperabilidade entre plataformas e a capacidade de manter todos os colaboradores conectados e produtivos, independentemente de onde estejam.

“Plataformas de videoconferência robustas são essenciais para reuniões virtuais de alta qualidade, enquanto soluções de mensageria instantânea e plataformas colaborativas — como suítes de produtividade com edição simultânea de documentos — permitem a troca rápida de informações e o trabalho conjunto em tempo real”, exemplifica Aoyagui.

O especialista da Samsung SDS enfatiza a governança como princípio fundamental para o sucesso dos Smart Workspaces, e recomenda o estabelecimento de políticas claras de segurança de dados e privacidade em conformidade com regulamentações como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

“Além disso, é vital implementar uma gestão rigorosa de acessos baseada em funções e investir em estratégias robustas de adoção e treinamento de usuários para promover uma cultura de segurança e uso responsável da tecnologia que maximiza os benefícios e mitiga riscos”, orienta o profissional.

Soluções da Samsung SDS para smart workspaces e o futuro do trabalho

Aoyagui revela que as soluções desenvolvidas pela Samsung SDS integram recursos de EMM e Mobile Device Management (MDM, ou Gerenciamento de Dispositivos Móveis, em português), com o objetivo de garantir acesso seguro e gerenciamento eficiente de endpoints. Segundo ele, as plataformas também incorporam IA para automação de tarefas e análise preditiva, IoT para otimização de ambientes físicos e monitoramento de ativos.

“Os Smart Workspace vão além da tecnologia, é sobre empoderar as pessoas. Ao criar ambientes que promovem segurança cibernética avançada e uma experiência de funcionário intuitiva e eficiente, o potencial criativo e produtivo dos colaboradores é liberado. Uma abordagem centrada no ser humano, aliada à expertise em integração de tecnologias de ponta, é o que impulsiona a inovação contínua e garante um futuro do trabalho mais inteligente e conectado”, ressalta.

Para mais informações, basta acessar: samsungsds.com/la/index.html