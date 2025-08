DetranRS abre inscrições para curso de atualização de agentes de trânsito

O Curso de Atualização de Agente de Trânsito, oferecido pela Escola Pública de Trânsito do DetranRS, está com inscrições abertas entre 05 e 24 de agosto de 2025. Nesta edição, estão sendo ofertadas 90 vagas para livre concorrência entre agentes de trânsito que tenham realizado o Curso de Formação de Agentes de Trânsito há mais de três anos e mais 10 vagas destinadas a servidores da autarquia habilitados para a atividade.

A formação é totalmente gratuita, online, com 40 horas/aula e certificação ao final. As inscrições podem ser feitas no site da Escola de Trânsito do DetranRS . As aulas acontecem entre os dias 12 de setembro a 12 de outubro de 2025.

Foco na ação educativa

O programa do curso segue orientações do Senatran. Dentre os objetivos da atualização, estão a qualificação da ação educativa durante a fiscalização, aprimorando procedimentos operacionais, melhorando o desempenho profissional a partir do desenvolvimento de habilidades comportamentais adequadas, estimulando o aperfeiçoamento ético-profissional através da reflexão dos valores individuais, sociais e da instituição e oportunizando conhecimentos sobre a Legislação de Trânsito Brasileira.



Importante destaque para a sensibilização sobre o papel educador do agente, que deve informar, orientar e educar as pessoas acerca dos procedimentos preventivos e seguros. O edital com todas as informações e conteúdo programático foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).