Van da Vacinação atende comunidade da Udesc Cefid e público em geral nesta quarta em Florianópolis

A comunidade acadêmica e o público em geral poderão se vacinar gratuitamente no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), nesta quarta-feira, 6, das 9h às 17h, no saguão do auditório da unidade, na Rua Pascoal Simone, nº 358, no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.

Os serviços serão oferecidos pela Van da Vacinação, da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, em parceria com o projeto de extensão Promovendo a Saúde na Univer-Cidade, coordenado pela técnica Valdirene Avila, da Udesc Cefid.

Adultos e crianças acima de seis meses poderão ser vacinados conforme a oferta de imunizantes. É necessário apresentar um documento de identificação (digital ou físico) com foto e a caderneta de vacinação.

Para crianças, estarão disponíveis as seguintes vacinas:

HPV (9 a 18 anos)

Hepatite A

VIP (poliomelite)

DTP (difteria, tétano e coqueluche)

Pentavalente

Meningo C

Pneumo 10

Meningo ACWY

Dengue (10 a 16 anos)

Para os adultos, haverá estas vacinas:

Covid (para grupos prioritários — confira a lista — e estudantes da Udesc Cefid que fazem estágio)

— e estudantes da Udesc Cefid que fazem estágio) Dupla adulto (DT – difteria e tétano)

Hepatite B

Tríplice viral

Febre amarela

DTPa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, somente para gestantes e profissionais de saúde)

Influenza (gripe)

Sobre o projeto

O projeto Promovendo a Saúde na Univer-Cidade realiza ações de caráter informativo e de saúde junto a profissionais da área e às comunidades interna e externa da Udesc.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] e pelo perfil do projeto no Instagram .

