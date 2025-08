Obras do acesso a Pedras Altas avançam com investimento de R$ 20,7 milhões

Com a pavimentação da ERS-608, os moradores de Pedras Altas, na Região Sul do Estado, renovam a expectativa de sair da lista de municípios sem acesso asfáltico. As obras, que ligarão a cidade a Pinheiro Machado, são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – e devem ser concluídas em 2026.



No momento, os trabalhos se concentram no lote dois da rodovia, que tem extensão de 9,2 quilômetros e conta com investimento de R$ 20,7 milhões do Tesouro do Estado.