Brigada Militar intensifica segurança com Operação Volta às Aulas na Região Celeiro

A Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), segue com a Operação Volta às Aulas, voltada ao reforço do policiamento ostensivo e preventivo nos arredores das instituições de ensino.

A iniciativa busca garantir mais segurança a estudantes, professores e demais membros da comunidade escolar nos 21 municípios da Região Celeiro.

A Brigada Militar reforça que a colaboração da comunidade é essencial, e incentiva denúncias por meio do telefone 190 ou dos canais de comunicação das unidades locais.