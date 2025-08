Indígenas seguem mobilizados por melhorias na saúde na Terra Indígena Guarita

Indígenas da Terra Indígena Guarita seguem mobilizados para cobrar melhorias na saúde indígena. Nesta terça-feira (05), o protesto acontece na altura do bairro Irapuá, próximo ao posto de Chico, na ERS-330.

A manifestação de hoje dá sequência ao ato realizado ontem (04) na localidade de Gamelinhas, também às rodovia ERS 330. As lideranças afirmam que as ações são motivadas pela insatisfação com a atual gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI ISUL) e cobram maior comprometimento do governo federal.

As mobilizações seguem por tempo indeterminado até que haja posicionamento oficial das autoridades. Claro, aqui está a frase para você acrescentar:

A Brigada Militar acompanha a mobilização e realiza o controle do trânsito no local.

