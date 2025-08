Evento em Estocolmo abre vagas para executivos brasileiros

Estocolmo sediará, entre os dias 1 e 4 de setembro, uma nova edição presencial do evento Future Skills Masterclass. O encontro internacional tem como foco principal discutir e desenvolver competências essenciais para enfrentar as demandas do mercado profissional do futuro. A iniciativa, que já passou por cidades como Miami, São Paulo, Londres e Milão, incluirá um dia extra com tour pelo ecossistema de startups da capital sueca, considerada um dos maiores polos mundiais de inovação.

De acordo com o Índice Global de Inovação (Global Innovation Index), publicado em 2024 pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a Suécia é classificada entre os cinco países mais inovadores do mundo. O país é conhecido por ter sido o berço de startups como Spotify, Klarna e Lovable, startups fundadas na Suécia que se tornaram unicórnios e se destacam por seus modelos de negócio tecnológicos adotados em diferentes mercados.

Este contexto é o ambiente onde nasceu a metodologia educacional da Hyper Island, responsável pela criação do evento, cuja proposta está centrada em métodos participativos voltados à formação de profissionais em diferentes áreas. Durante o evento, os participantes terão acesso a workshops e palestras sobre liderança adaptativa, transformação digital e criatividade aplicada, ministrados por especialistas internacionais. Essa edição, especificamente, se propõe a oferecer aos participantes uma oportunidade adicional para compreender profundamente a dinâmica cultural e empresarial sueca, ampliando seus horizontes profissionais e fortalecendo o networking global.

Para Tim Lucas, futurista e diretor da Hyper Island North America, participar do Future Skills Masterclass é essencial para líderes empresariais brasileiros que desejam estar preparados para mudanças globais. "A experiência em Estocolmo não só proporciona aprendizado técnico, mas também permite aos executivos brasileiros estabelecerem conexões estratégicas em um ambiente que é referência global em inovação", destaca Tim Lucas.

O evento também apresenta condições especiais para empresas que desejam levar suas equipes para uma imersão completa e coletiva nas tendências e competências essenciais ao futuro do mercado de trabalho.

Detalhes adicionais sobre inscrições e programação completa do Future Skills Masterclass estão disponíveis no site oficial do evento.