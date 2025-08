Governo oficializa compra de terreno para construção de 473 casas definitivas em Eldorado do Sul

A ação é inédita, pois esta é a primeira vez que o Executivo estadual adquire, para a construção de casas, um terreno dessa natureza, pronto, com infraestrutura urbanística completa (sistemas de abastecimento de água, energia elétrica e esgotamento sanitário). Isso tornará os trabalhos mais céleres e a expectativa é que a ordem de início para as obras seja dada até setembro.

Iniciativa faz parte de um conjunto de medidas para a reconstrução do município

A efetivação da compra faz parte de um conjunto de medidas anunciadas nesta segunda-feira pelo governador Eduardo Leite para a consolidação do processo de reconstrução e retomada de Eldorado do Sul, um dos municípios mais impactados pela enchente de 2024. As iniciativas integram o Plano Rio Grande , um programa de Estado liderado por Leite e criado para proteger a população gaúcha, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

“A política estadual de habitação de interesse social tem a principal premissa de fixar o cidadão em sua cidade, com condições de moradia digna. No caso de Eldorado, estamos indo além. Pelo A Casa é Sua - Calamidade , possibilitamos a volta dos moradores que, em razão da enchente, precisaram sair do município, afastando-se de suas raízes. Agora, com essas casas definitivas, poderão retornar com segurança”, afirmou o secretário da Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, acrescentando que em Eldorado do Sul tem governo do Estado.