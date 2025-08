Escola Pública de Trânsito do DetranRS abre inscrições para cursos on-line gratuitos

A Escola Pública de Trânsito do Detran RS está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (4/8) para sete cursos on-line gratuitos. As formações são assíncronas, com certificação ao final e voltadas a diferentes públicos: instrutores de trânsito, atendentes, diretores de ensino e público geral.

Não há limite de vagas. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Escola Pública de Trânsito , clicando em “Nossos cursos” e depois em “Quero me inscrever”. Será necessário fazer login ou criar uma conta, em caso de primeiro acesso.

Cursos disponíveis

Mistureba

Inspirado nas ideias de Rubem Alves, que compara o professor ao cozinheiro e o ato de ensinar ao de cozinhar, o curso propõe o aprimoramento de técnicas para tornar as aulas mais atrativas, claras e significativas. A proposta foi desenvolvida pela equipe pedagógica da Escola, valorizando a criatividade e o sabor do conhecimento.

Embaralhando a Aula

Esta formação busca fortalecer os conhecimentos dos profissionais da área, destacando a importância da aprendizagem significativa. São apresentadas sugestões de metodologias ativas que contribuem para qualificar o ensino nos Centros de Formação de Condutores (CFC), tornando as aulas mais dinâmicas e eficazes.

Aluno Difícil ou Dificuldade do Aluno

O curso convida os instrutores a aprofundarem, de forma prática, a compreensão sobre as dificuldades de aprendizagem. São exploradas ferramentas e estratégias para lidar com alunos que apresentam comportamentos que impactam o andamento das aulas, promovendo um ambiente mais acolhedor e produtivo.

Mergulhando na Prática

O curso propõe um mergulho no universo dos instrutores práticos, abordando as teorias da aprendizagem motora e sua aplicação no ensino da direção veicular. Também são discutidos temas como estresse, comunicação respeitosa, inteligência emocional, planejamento e estratégias de ensino, contribuindo para uma prática mais consciente e eficaz.

Artendendo

Parte do programa Vivendo e Aprendendo, o curso é voltado a todos que atuam com atendimento, especialmente os atendentes credenciados à autarquia. Apresenta conceitos fundamentais sobre atendimento ao público e comunicação educadora, valorizando o papel essencial desses profissionais. A carga horária é de 16 horas/aula.

Falando sobre Trânsito e Educação

Com carga horária de 20 horas/aula, o curso é voltado ao público em geral e apresenta conceitos básicos sobre trânsito e educação. Busca-se articular esses temas ao currículo escolar, destacando a importância da legislação de trânsito e das ações educativas promovidas por órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e outras instituições. A proposta é fomentar a reflexão e a prática de uma convivência segura e solidária nos espaços públicos.

Orquestrando

Estabelecendo um paralelo entre a regência de uma orquestra e a gestão pedagógica, o curso convida à reflexão sobre o papel do profissional no processo educativo. São discutidos temas como comunicação participativa e democrática, uso da tecnologia na gestão e o papel social dos CFCs. A carga horária é de 20 horas/aula.

Para dúvidas sobre as formações, o e-mail de contato é: [email protected] .