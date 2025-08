Dialight celebra inauguração da nova unidade em Penang, na Malásia

A Dialight é líder global em iluminação LED industrial e tecnologia LED optoeletrônica, com mais de 50 anos de experiência exclusiva com LEDs.

A inauguração contará com a presença de convidados ilustres do governo estadual da Malásia, além de representantes de clientes, fornecedores e parceiros de fabricação da Dialight.

"Esta não é apenas uma nova instalação; é um centro estratégico de inovação, colaboração e crescimento", afirmou Steve Blair, CEO da Dialight, que estará presente no evento ao lado de Rizwan Ahmad, Diretor de Operações, e autoridades governamentais da Malásia. "Nossa presença em Penang é fundamental para dar suporte aos nossos clientes em todo o mundo, especialmente no crescente mercado da Ásia-Pacífico."

