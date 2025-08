Governador anuncia mais R$ 213,7 milhões em investimentos no Programa Avançar Mais na Saúde

O governador Eduardo Leite, acompanhado da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, anunciou, nesta segunda-feira (4/8), a nova fase do Programa Avançar Mais na Saúde, que investirá R$ 213,7 milhões narede de saúdedo Estado. Com o anúncio, o total investido pelo programa chega a R$ 1,16 bilhão. O Rio Grande do Sul, agora, está diferente.

"Chegar a quase R$ 1,2 bilhão em investimentos na saúde é mais do que um número, é a prova da virada de jogo que conquistamos no Rio Grande do Sul. Esse era o montante que, no passado, estava acumulado em dívidas com os hospitais, resultado da crise fiscal do Estado. Nós quitamos cada centavo e, agora, aplicamos praticamente o mesmo montante em novos investimentos, pagando tudo rigorosamente em dia. Hoje, os hospitais têm a segurança de que receberão na data certa pelos serviços prestados. Os valores anunciados reforçam, de forma concreta, o nosso compromisso com a qualidade de vida dos gaúchos e com um futuro mais justo e eficiente para a saúde do Rio Grande", afirmou o governador.

Reforço na capacidade de atendimento

O maior volume de recursos, de R$ 198,7 milhões, será aplicado em hospitais para reforçar a capacidade de atendimento. Serão R$ 168,7 milhões para 62 instituições em 58 municípios das sete macrorregiões de saúde que atendem gratuitamente a população pelo Sistema Único de Saúde (SUS), R$ 25 milhões para os hospitais pertencentes ao Estado e mais R$ 5 milhões para unidades de pequeno porte, com até 50 leitos.

Serão investidos R$ 168,7 milhões para 62 instituições em 58 municípios das sete macrorregiões de saúde -Foto: Vítor Rosa/Secom

Próximo de completar quatro anos, o programa, lançado em setembro de 2021 com o nome de Avançar na Saúde, busca qualificar e ampliar a rede hospitalar, com melhorias de infraestrutura e aquisição de equipamentos. Ele também reforça a atenção básica, com reformas e ampliações de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e incremento da assistência farmacêutica.

"Estamos vivendo um momento muito importante para a saúde no Rio Grande do Sul. O Avançar Mais na Saúde tem sido fundamental para expandir os serviços e oferecer atendimento qualificado à população. Com os investimentos anunciados hoje, damos mais um passo importante para tornar nosso sistema de saúde mais eficaz, cuidando com respeito e responsabilidade de todos aqueles que precisam”, comenta Arita.

Novo hospital em Pelotas está com 80% das obras concluídas

Um dos destaques do anúncio desta segunda é a destinação de R$ 14,07 milhões para a aquisição de materiais e equipamentos do futuro Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas, que está com 80% das obras concluídas. Para a construção da unidade, que atenderá pacientes de 23 municípios da região Sul, o governo estadual já havia investido R$ 55 milhões na primeira fase do Avançar Mais na Saúde, totalizando R$ 69,07 milhões.

Serão investidos ainda R$ 20 milhões no Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre. Os recursos serão aplicados na compra de equipamentos para o centro cirúrgico e para o setor de hemodinâmica. Na macrorregião Norte, R$ 6,9 milhões vão financiar a ampliação da unidade de atenção especializada em Casca. Já na macrorregião Missioneira, destacam-se os R$ 6,8 milhões que serão destinados para obras e equipamentos para o Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta.

O Avançar Mais na Saúde também destinará R$ 15 milhões para UBSs que fazem parte da Rede Bem Cuidar, programa da SES que busca qualificar a atenção básica.