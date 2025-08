Governo do Estado divulga a lista de jurados do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025

A iniciativa é coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), por meio da Assessoria de Comunicação e da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade. Conta com o apoio da Secretaria de Comunicação (Secom) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Texto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

Edição: Secom

