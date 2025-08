Chuva do final de semana deixou pessoas desalojadas no RS

A chuva intensa que atingiu o Rio Grande do Sul no final de semana deixou desalojados. Conforme a Defesa Civil estadual, o número de pessoas fora de casa está bem abaixo daqueles registrados nas chuvas de junho.

Ao todo, 12 pessoas tiveram de sair de casa em razão das tempestades. A cidade com maior número de desalojados é Taquari, onde 8 pessoas tiveram de sair de casa. Depois vem Cachoeira do Sul, com duas pessoas, e, por fim, Santa Maria e Arroio Grande, cada uma com um desalojado.

Transtornos

Ao todo, 17 municípios reportaram algum tipo de ocorrência relacionada com a chuva. Em Agudo, o município comunicou interdição em acessos provisórios que ligam a região norte do município. E, também, Cachoeira do Sul, onde houve bloqueio parcial da BR-153.

Em Faxinal do Soturno, houve deslizamento de solo e rochas, causando bloqueio em estrada. Em Lajeado, houve queda de árvore por descarga atmosférica, causando a total obstrução de via pública e danos na rede de energia elétrica.

Em Paulo Bento, houve danos na rede elétrica de prédio onde funciona uma unidade básica de saúde. Uma descarga elétrica causou o dano, resultando em queima de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Em Rosário do Sul, a chuva forte resultou no alagamentos de residências. Em Santa Maria, houve queda de uma residência, que desabou devido às fortes chuvas.

Em Taquari, por fim, houve transbordamento em açude afetando uma residência. Na mesma cidade, houve queda de ponte de madeira, localizada no bairro Passo da Aldeia.

Acumulados

A chuva veio em altos volumes em diversas regiões. Conforme a Defesa Civil, de sábado (2) até a manhã desta segunda-feira (4), 11 municípios registraram acumulados acima dos 100mm.

A cidade de maior volume foi Três Passos. No período analisado pela Defesa Civil, o município da Região Noroeste teve volume de 134.8mm.

As demais cidades com mais de 100mm são:

Erval Seco (125.8mm),

Frederico Westphalen (125.6mm),

Seberi (122.2mm),

Taquaruçu do Sul (118.6mm),

Sobradinho (118.3mm),

Nova Roma do Sul (118.2mm),

Nonoai (115mm),

Cachoeira do Sul (111.2mm),

Bom Progresso (105mm),

Redentora (101.8mm)

Ventania

Além da chuva intensa e do granizo, diversos municípios registraram fortes ventos. Destaque para Jaguarão, onde as rajadas chegaram a 103.7km/h. Também tiveram ventos acima dos 80km/h, Bagé (90.7km/h), Alegrete (83.7km/h) e Dom Pedrito (82.1km/h).

