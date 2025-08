Atendimento do SAMU é suspenso temporariamente em Redentora nesta segunda-feira

A Prefeitura de Redentora informa que o atendimento do SAMU SB 162 estará suspenso nesta segunda-feira, 04 de agosto, devido à dedetização da base, conforme orientação da Vigilância Sanitária Municipal.

Em caso de emergência, a população deve contatar a Secretaria Municipal de Saúde pelo número (55) 9 9926-0709. A administração agradece a compreensão de todos.

