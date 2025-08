Homem é atacado por touro no interior de Três Passos

Um homem de 59 anos de idade foi atacado por um touro, por volta das 18 horas de sábado (02), na localidade de Alto Erval Novo, interior de Três Passos.

A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e chegando ao local encontrou a vítima em pé, andando devagar no pátio da casa.

O homem apresentava ferimentos na cabeça, cujo sangramento foi estancado com panos pelos próprios familiares. A área do olho direito estava com hematoma. Ele estava consciente, relatava dores na região da clavícula e na parte superior das costas.

O homem havia caminhado uma distância de cerca de 300 metros depois do ataque do animal que ocorreu na área de pastagem da propriedade.

A vítima foi conduzida na maca retrátil, ao Hospital de Caridade de Três Passos, com a cabeça elevada devido aos ferimentos na mesma.

