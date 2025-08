Granizo e chuva forte atingem municípios do interior do RS

Catorze municípios informaram ocorrências de granizo e chuva forte desde a noite de sábado (2/8) no Rio Grande do Sul. O levantamento está em um boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã deste domingo (3/8).

Se somado ao balanço de sábado, nove municípios do interior registraram estragos por conta de temporais. A maioria dos relatos no boletim mais recente é de cidades da Região Central que registraram granizo: Santa Maria, Santiago, Unistalda, Capão do Cipó, São Vicente do Sul, Jaguari, São Pedro do Sul e São João do Polêsine.

O granizo também ocorreu em Maçambará, São Gabriel e Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, e Canguçu, no Sul do Estado. As prefeituras desses municípios não reportaram danos por conta do granizo, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual. Aceguá, no Sul, e Caçapava do Sul, na Campanha, relataram chuva forte no período, sem danos.

O levantamento indica que há duas pessoas desalojadas, em Santa Maria e Arroio Grande; não foram relatados casos de feridos ou desaparecidos até o momento.

