Estado entrega obras da Emergência e Unidade B no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis

Foto: Roberto Zacarias /SECOM

O governador Jorginho Mello inaugurou neste sábado, 2, as obras de revitalização da Emergência e da Unidade B do Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. As melhorias ampliam a capacidade de atendimento e modernizam a infraestrutura da instituição. Com a entrega, o hospital passa a contar com 40 novos leitos, totalizando 216 disponíveis à população.

O Estado repassou mais de R$ 2 milhões para os trabalhos. As intervenções concluídas agora estão entre as mais significativas executadas nesta gestão. Para o governador Jorginho Mello, a inauguração representa um importante passo no cuidado à saúde infantil em SC.

“Este hospital é uma referência, um dos melhores da América do Sul. A entrega que estamos fazendo é uma demonstração de respeito à cidade de Florianópolis e a todos que fazem uso deste serviço, para que esta unidade siga sendo de excelência. Aqui tem atendimento de qualidade graças ao corpo técnico, clínico e a todos os profissionais. Por isso, estamos muito felizes. A saúde de Santa Catarina vive um grande momento”, destacou o chefe do Executivo Estadual.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Emergência passou por um processo de modernização para assegurar mais conforto, segurança e eficiência na assistência. Na etapa final da reforma, foram instalados 105 pontos de rede de gases medicinais, além da renovação completa da rede elétrica, troca do forro, pintura, colocação de bate-macas, aplicação de pisos vinílicos e outras adequações.

A reestruturação ainda incluiu a sala vermelha, que passou de dois para quatro leitos, expandindo os serviços para maior complexidade. Também foi criada uma nova sala de nebulização para crianças com dificuldades respiratórias. A sala de procedimentos dobrou de um para dois leitos e uma sala de isolamento foi implantada para reforçar a segurança e o controle de infecções. As salas de observação também foram reformadas e ampliadas, ganhando mais quatro leitos.



“Hoje damos mais um grande passo no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Melhoramos espaços para receber as crianças e suas famílias, e as entregas de revitalização continuam acontecendo. Seguimos a lógica de sempre colocar a saúde do catarinense em primeiro lugar, tratando a população como merece, com ambientes adequados que garantem dignidade a quem trabalha e, principalmente, conforto a quem precisa de atendimento nos momentos mais difíceis”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Unidade B também passou por mudanças. O espaço, destinado prioritariamente às internações pediátricas pré e pós-cirúrgicas, ampliou sua capacidade de 23 para 28 leitos. As obras garantem ambientes mais acolhedores, adequados e acessíveis, com atualização tecnológica e otimização dos fluxos de trabalho das equipes médicas e multiprofissionais.

“É uma grande conquista, um avanço que garante um cuidado mais digno e humanizado. Também contamos com a contratação de novos médicos e a ampliação da equipe de enfermagem, o que traz mais agilidade na assistência. Pela primeira vez na história, o hospital terá 216 leitos, um marco importante que estamos alcançando”, comenta a diretora geral do Hospital Infantil, Maristela Cardozo Biazon.

A instituição também contou com o apoio das entidades MPT – SC, Koerich, Salah Shriners, AVOS – Associação de Voluntários, TRT Itajaí, Instituto Luciano Martins, Rotary Leste, EVA Construções, JBO Móveis, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Saúde, Elias Climatização, Fort Atacadista, Portobello, Instituto Dircéa Petrelli, Visual Super e ABEM para a realização dos serviços.

Na ocasião, também foram inauguradas duas decorações adesivas: no Ambulatório, com a temática fundo do mar, e na Sala Pré-Cirurgia, inspirada em super-heróis.

Foto: Reprodução/Secom SC

Projeto Cores da Esperança

A ação integra o Projeto Cores da Esperança, da Celesc, que transforma ambientes pediátricos de hospitais públicos e filantrópicos em espaços mais acolhedores e humanizados. As artes são criadas e doadas pelo artista Luciano Martins, enquanto a Companhia assume os custos de impressão e instalação, sem despesas para as unidades de saúde.

Foto: Reprodução/Secom SC

Modernização da rede hospitalar

Nos últimos anos, o Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem intensificado os investimentos na rede hospitalar catarinense. No Hospital Infantil Joana de Gusmão, referência em atendimento pediátrico – neurocirurgia, neurologia, ortopedia, cirurgia geral e oncologia –, o Estado destinou nesta gestão aproximadamente R$ 9 milhões para melhorias e equipamentos, reafirmando o compromisso de fortalecer a capacidade assistencial e elevar os padrões de qualidade nos serviços prestados.

Foto: Reprodução/Secom SC

