O Hospital Santo Antônio está entre as instituições contempladas no edital do Programa Agora tem Especialistas.

O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela – RS, está entre as instituições contempladas no edital do Programa Agora tem Especialistas, do Ministério da Saúde.

A instituição conta com três vagas para médicos especialistas (nas áreas de Colonoscopia Diagnóstica e Terapêutica, Endoscopia Digestiva Avançada e Procedimentos Terapêuticos e Cirurgia Geral com Ênfase Videolaparoscopia (Cirurgia Geral Minimamente Invasiva)).

O Programa tem como objetivo ampliar o acesso a especialistas e qualificar a atuação médica em áreas estratégicas do SUS, integrando ensino e serviço. As inscrições estão abertas até o dia 10 de agosto, por meio da plataforma UNA-SUS, dentro do chamamento público do Projeto Mais Médicos Especialistas.

Além da atuação ambulatorial e cirúrgica, o Programa oferece atividades de qualificação, como imersões supervisionadas em serviços de referência, ensino a distância e acompanhamento com supervisão e mentoria.