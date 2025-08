Secretário da Saúde discute e pactua ações estratégicas na Comissão Intergestores Tripartite em Brasília

Foto: Assessoria de Comunicação do Conass

O secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarchi, representou o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) na 7ª Reunião da Comissão Tripartite nesta quinta-feira, 31, em Brasília. Na ocasião foram apresentadas e pactuadas ações, avançando ainda mais em políticas públicas de saúde com mais qualidade para a população, assuntos discutidos por gestores estaduais na Assembleia do Conass na quarta-feira, 30.

Um dos assuntos tratados foi o cenário das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) e as coberturas vacinais contra a influenza e covid-19, a fim de retomar as coberturas vacinais no país. “Minha preocupação sobre a situação atual, em Santa Catarina e em outras regiões, é que há um aumento na letalidade em comparação com anos anteriores, pois em nossa região quase dobrou. Embora a epidemiologia esteja investigando a fundo essa questão, considero relevante dialogar com a equipe técnica para entender os motivos, especialmente porque a rede de atendimento foi expandida. Teoricamente, não se trata de uma questão de capacidade de atendimento ou, aparentemente, de problemas de manejo, uma vez que as equipes de saúde estão mais familiarizadas com a situação”, expressa o secretário Diogo Demarchi, que é vice-presidente do Conass da região Sul.

No âmbito da saúde digital, foi apresentada a federalização da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), permitindo um processo de integração de informações em todo o país. Santa Catarina foi um dos oito estados pilotos do programa, que garante acesso integral e em tempo real, no ano de 2024. “Quando falamos em federalização, é bom termos em mente que não é só produzir o dado, é gerar informação para a tomada de decisão dos gestores, funcionários, trabalhadores que atuam na ponta, e também viabilizar o envolvimento ativo do paciente no seu próprio cuidado.Que possamos caminhar com essas experiências exitosas que temos em vários estados, com várias estratégias, acoplá-las de uma maneira adequada”, alertou o gestor estadual.

Na ocasião foi pactuada a portaria que regulamenta o Componente SUS Digital do Programa Agora Tem Especialistas e o secretário Diogo alertou novamente sobre os problemas do Sistema de Regulação Nacional (Sisreg). “Essa portaria é um grande avanço para saúde pública. Mas esse assunto dialoga com o Sisreg. Há muitos anos falamos sobre seus problemas e, neste momento, está inoperante novamente. Sei do esforço enorme do Datasus, mas é tecnologia antiga, e isso é algo muito sério. A bancada hospitalar é diferente da eletiva ambulatorial, pois regulamos o paciente de um hospital para outro. Faço mais uma vez um apelo para estabilizar o que temos nesse momento além de pactuar novos serviços”.

Assembleia do Conass

Na quarta-feira, 30, na sétima Assembleia do Conass em 2025, um dos assuntos de maior destaque foi o combate ao sarampo. Com o risco crescente de reintrodução do vírus no Brasil, após conquistar, em 2016, o certificado de eliminação da circulação endêmica da doença concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde, agora observa-se com preocupação o aumento de casos em países vizinhos e a queda nas taxas de vacinação em seu território.

De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus do sarampo é o mais transmissível conhecido no mundo hoje e o Brasil vive uma situação peculiar. Com uma boa cobertura vacinal para a primeira dose, mas baixa para a segunda dose. Mais de 120 países estão enfrentando surtos de sarampo.

A vacina do sarampo é uma das mais antigas e está licenciada desde a década de 1960. Na reunião foi feito um apelo para que os gestores alertem a população e que os responsáveis procurem um posto de saúde e mantenham a carteira de vacinação em dia.

