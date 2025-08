Dengue SC: Saúde e Meio Ambiente lançam nova campanha de recolhimento de pneus inservíveis no estado

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Arquivo SECOMGOVSC

A Secretaria de Estado da Saúde e o Instituto do Meio Ambiente (IMA), em parceria com a entidade gestora do sistema de Logística Reversa de pneus inservíveis Reciclanip, promovem mais uma Campanha de Recolhimento de Pneus Inservíveis neste segundo semestre de 2025. A iniciativa tem como objetivo dar a destinação ambientalmente correta a pneus sem uso, colaborando com o meio ambiente e com a saúde pública, especialmente no combate à dengue.

As inscrições dos municípios interessados em aderir à campanha começam no dia 4 de agosto e seguem até o dia 5 de setembro. Neste ano, para participar o município precisará realizar um cadastro no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir) e na Reciclanip. Todas as orientações sobre os procedimentos de inscrição podem ser consultados no documento abaixo.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) lembra que o cadastro precisa ser realizado apenas no primeiro acesso. Nas próximas campanhas o município não precisará fazer novo credenciamento no sistema.

“Cada pneu descartado corretamente representa menos um foco potencial da dengue. Essa é uma campanha que une saúde e meio ambiente”, afirmou Maico Luckmann, biólogo da DIVE/SC.

Além do impacto ambiental, o programa atua diretamente na prevenção de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, Zika e chikungunya. Pneus descartados de forma inadequada acumulam água parada, tornando-se criadouros ideais para o mosquito.

Penso, logo destino

Na última edição realizada no primeiro semestre deste ano, 115 municípios catarinenses se inscreveram e foram coletados mais de 86 mil pneus inservíveis, marcando o maior volume já registrado. Para esta nova campanha, a meta é ampliar a adesão dos municípios e superar os números anteriores.

Conforme o coordenador estadual do Programa Penso, Logo Destino (PLD), Cícero Brasil, a iniciativa, pioneira no país, tem alcançado êxito por meio da colaboração entre diferentes áreas. “A articulação, encabeçada pelo IMA, dos municípios, da Secretaria Estadual da Saúde, das associações de municípios e do Ministério Público de Santa Catarina, além de diversos outros parceiros, têm garantido uma rede forte e informada de mobilização em torno da causa da destinação adequado dos resíduos sólidos em Santa Catarina, o que se reflete nos resultados que temos alcançado nas campanhas”, explica.

Como participar

Os municípios interessados devem realizar a inscrição conforme documento abaixo e se organizar para mobilizar a população local. A coleta será gratuita, e o material recolhido terá destino ambientalmente correto.

Cadastro e inscrição acesse AQUI !

Mais informações:

Daniela Melo

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]



Carolina Carvalho

Assessora de Comunicação

Instituto de Meio Ambiente – IMA

(48) 3665-4177

e-mail: [email protected]