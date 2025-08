Inscrições para Batch #7 do Next foram prorrogadas

As inscrições para o Batch #7 do Next, um dos maiores programas de aceleração do setor financeiro no Brasil, foram prorrogadas até o dia 10 de agosto. Voltado para startups de base tecnológica em fase de operação e tração, o Next é uma iniciativa da Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac) que tem como objetivo acelerar soluções financeiras inovadoras com orientação regulatória e apoio especializado.

Danielle Teixeira, líder de inovação aberta na Fenasbac, explica que seleção das startups terá como base a avaliação de alguns critérios chaves, como adequação aos desafios propostos, maturidade do projeto, inovação e potencial da solução, tamanho de mercado, sinergia com as empresas mantenedoras, composição e potencial de execução da equipe.

De acordo com a profissional, durante o processo de aceleração, as startups selecionadas recebem um suporte abrangente que inclui:

Mentorias: As startups são conectadas a especialistas de mercado multidisciplinares e de alto nível para gerar insights e impulsionar seu crescimento, conforme as necessidades e objetivos específicos de cada empresa;





Webinars: As companhias têm a oportunidade de participar de sessões de conteúdo ao vivo sobre temas relevantes com o ecossistema Next. Esses eventos também servem como uma plataforma para conexão com outras startups, profissionais e empresas importantes do setor financeiro;





Acompanhamento Individualizado: As startups recebem apoio e um acompanhamento personalizado da equipe Next em todas as etapas da jornada, o que busca garantir uma experiência mais fluida e proveitosa;





Projeto Piloto com Corporação: Há a oportunidade de desenvolver uma prova de conceito em conjunto com uma das corporações parceiras, respondendo a um desafio de inovação. No Batch #7, as empresas mantenedoras são Banco do Nordeste, Mercado Bitcoin, Núclea, Ripple e Sicredi.

A especialista reforça também a seleção dos mentores do programa. Segundo ela, o grupo abrange os principais especialistas em áreas como estratégia, negócios, regulação, marketing e governança.

“Essas parcerias não apenas impulsionam o crescimento das startups, mas também podem resultar em relações duradouras e significativas”, explica.

A nova edição traz desafios voltados à inovação em pagamentos internacionais, tokenização para mercado de capitais, inteligência artificial (IA) para processos de KYC e gestão de pagamentos e agentes inteligentes, entre outras verticais relevantes para o mercado financeiro.

Entre os cases do Batch #6, Danielle destaca a Baruk, uma startup de Automação Inteligente (Automação + IA) que oferece soluções para o processamento de documentos não estruturados; a Finchain, uma das pioneiras em blockchain e Web3 no Brasil; a NetSpaces, uma plataforma para transações imobiliárias com tokens em redes blockchain; e a Token One, plataforma whitelabel para gestão de ofertas e distribuição de ativos tokenizados.

As inscrições para o Batch #7 podem ser realizadas através do site oficial: https://next.fenasbac.io/