IA da Caf identifica fraudes em recibos e comprovantes

Fraudes em comprovantes de renda, recibos, faturas e contratos trazem um novo alerta aos setores de saúde e seguros. Estudos mostram que o impacto financeiro já ultrapassa bilhões de reais e reforçam a necessidade de novas estratégias de prevenção. A Inteligência Artificial (IA) surge como uma aliada nesse cenário, com soluções como o VerifAI Docs, novo produto da Caf voltado à detecção de fraudes em documentos não estruturados.

Somente no setor da saúde, as perdas totais decorrentes de fraudes e desperdícios chegaram a R$ 34 bilhões em 2023, representando 12,7% da receita total da saúde suplementar, segundo o estudo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), com a consultoria EY. As tentativas de fraude incluem desde falsificação de identidade até alterações em laudos médicos, boletos e notas fiscais.

O setor de seguros também sente os impactos. Segundo o relatório da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), R$5,4 bilhões em sinistros foram considerados suspeitos em 2024 (13,3% do valor total), sendo R$ 1,1 bilhão confirmado como fraude — um crescimento em relação ao ano anterior.

“O VerifAI Docs foi criado com a ideia de ser um aliado a diferentes negócios que muitas vezes contam apenas com a análise manual. Com a ferramenta, as equipes ganham mais eficiência operacional, escalabilidade e suporte na tomada de decisões. A tecnologia detecta o que o olhar humano não alcança, como metadados, padrões de imagem, fontes, logotipos e o risco das alterações”, explica José Oliveira, CTO da Caf, empresa de tecnologia especializada em antifraude e inteligência artificial.

Com o aumento de 41,6% nas tentativas de fraude entre 2024 e 2025, o Brasil tem batido recordes, não apenas em falsificações de documentos de identidade, mas também em arquivos que não seguem um padrão, recebidos diariamente por empresas de diferentes segmentos. O crescimento desse tipo de fraude acompanha a popularização de ferramentas que facilitaram o acesso à Inteligência Artificial.

“Assim como a IA facilitou a edição de documentos, ela também pode ser usada para detectar essas alterações. O VerifAI Docs analisa dados, identifica manipulações e mostra o nível de risco de cada documento. Nós acreditamos que a IA pode ser uma ótima ferramenta tanto para a prevenção de fraudes, como para oferecer uma melhor experiência aos usuários, já que muitas vezes há agilidade em fluxos de verificação, e de forma imperceptível”, completa Marcelo Sousa, VP de Produtos da Caf.

Sobre a Caf

A Caf é uma empresa de tecnologia especializada em identidade digital, verificação de documentos e prevenção a fraudes. Com inteligência artificial, suas soluções ajudam empresas a proteger seus negócios e melhorar a confiança e experiência dos usuários.

Site para mais informações sobre o VerifAI Docs: https://www.caf.io/pt/verifai-docs