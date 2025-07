Governo abre edital para mapeamento topográfico com tecnologia de ponta

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), publicou na terça-feira (29/7) o Edital 0069/2025, que prevê a contratação de empresa especializada para a realização de um mapeamento topográfico no Rio Grande do Sul. O estudo é uma medida estratégica para subsidiar ações de prevenção e resposta a desastres, contribuindo de forma significativa para o enfrentamento dos impactos causados por inundações e deslizamentos.

A iniciativa contempla a elaboração de um Modelo Digital de Terreno (MDT) para parte do território estadual, que será utilizado no planejamento da reconstrução e da ocupação urbana, além de embasar modelagens hidrológicas e hidráulicas voltadas ao monitoramento e à previsão de eventos hidrológicos extremos.

A contratação será feita por meio de licitação pública e abrange a geração de MDT e Modelo Digital de Superfície (MDS), a partir de aerolevantamento com tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging), reconhecida pela alta precisão no levantamento altimétrico de grandes áreas.

A ação integra os projetos estruturantes do Plano Rio Grande – programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. O mapeamento será financiado com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) .

Parceria com o governo federal

O estudo será realizado em parceria com o governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que já está conduzindo o mapeamento da porção leste do Estado com tecnologia semelhante. Para garantir a cobertura integral do território gaúcho, o governo do Estado executará, de forma complementar, o levantamento topográfico da região Oeste e de parte do Litoral Norte, adotando as mesmas especificações técnicas definidas pelo MIDR. Essa padronização assegura a uniformidade e a compatibilidade dos dados geoespaciais produzidos.

Importância da iniciativa

O mapeamento topográfico terá papel fundamental no aprimoramento dos sistemas de alerta e dos planos de contingência, na melhoria do planejamento territorial e no fortalecimento do balanço hídrico integrado ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (Siout-RS).

Esse levantamento topográfico será complementar aos estudos de batimetria que estão sendo realizados em rios de grande porte do Estado, por abranger medições em áreas terrestres. Já a batimetria avaliará a profundidade e identificará pontos críticos de acúmulo de sedimentos e outras alterações no leito dos rios, contribuindo para a construção de um diagnóstico abrangente do território gaúcho.

Tecnologia LiDAR

A tecnologia LiDAR é uma das soluções mais avançadas disponíveis para o levantamento altimétrico de alta precisão em grandes áreas. O método utiliza pulsos de laser emitidos por sensores embarcados em aeronaves ou drones. Esses pulsos são direcionados ao solo e medem o tempo de retorno após serem refletidos pelas superfícies, como solo, vegetação ou edificações. O resultado é uma nuvem de pontos tridimensional altamente precisa, que permite a criação de modelos detalhados do relevo e da cobertura do terreno.