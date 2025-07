SUP Para Todos promove aulas gratuitas de stand up surf em São Sebastião

A Praia Grande, em São Sebastião, recebe o evento SUP Para Todos, iniciativa que oferece aulas gratuitas de stand up surf com orientação profissional e empréstimo de equipamentos adequados para a prática esportiva. Com início no dia 29 de julho e programação contínua até 22 de agosto, o evento será realizado todos os dias, das 9h às 12h e das 14h às 17h, para crianças, adultos e pessoas com deficiência (PcD).

Voltado tanto para moradores quanto para visitantes, o evento tem como missão incentivar a prática esportiva inclusiva. As atividades possuem estrutura para atender pessoas com deficiência ou necessidades especiais.

As clínicas são ministradas por professores especializados que promovem uma imersão na modalidade, apoiados pelos empréstimos de materiais para prática da esportiva; tais como pranchas, lycras, remos e equipamento de segurança.

“Além do caráter formativo, o evento também impulsiona o turismo e o desenvolvimento local, oferecendo uma experiência segura e divertida para quem deseja aprender stand up surf ou aprimorar suas habilidades com acompanhamento técnico especializado”, explica Romeu Andreatta, presidente da Associação Brasileira da Indústria dos Esportes com Pranchas (Abiep).

A participação é gratuita e as vagas são preenchidas por ordem de chegada no local das atividades. Interessados devem comparecer à Praia Grande, em São Sebastião, nos horários indicados, prontos para aproveitar uma experiência esportiva, que une lazer, educação e inclusão em um dos cenários do litoral paulista.

Evento: SUP Para Todos



Local: Praia Grande – São Sebastião (SP)



Data: 29 de julho a 22 de agosto de 2025



Horário das Atividades:



Manhã: 9h às 12h



Tarde: 14h às 17h