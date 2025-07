26ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes ocorre em agosto com homenagens especiais

A 26ª edição da Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes será realizada nos dias 1, 2 e 3 de agosto de 2025, em Tenente Portela, reunindo tradição, história e respeito às raízes gaúchas.

Neste ano, o evento prestará homenagens especiais a duas importantes figuras do tradicionalismo: Hero Rodrigues dos Santos, patrono da cavalgada, e Vitor Schunemann Trapp (in memoriam), que será o homenageado.

A expectativa é de que cerca de 150 cavaleiros participem do trajeto, reforçando o espírito de união e valorização da cultura sul-rio-grandense.

A cavalgada, que já é tradição no calendário local, segue reafirmando seu compromisso com a preservação dos valores do povo gaúcho e com a memória de quem contribuiu para fortalecer o movimento tradicionalista na região.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.