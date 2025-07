Victor P. Viana lança na FLIP 2025 a obra "O homem que vomitava sapos"

Durante a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), o escritor e jornalista Victor P. Viana lança seu novo livro, “O homem que vomitava sapos”, publicado pela Sophia Editora. A obra será apresentada no dia 31 de julho, às 17h, na Casa Gueto, no Centro Histórico de Paraty.

Uma coleção de textos que transitam entre o real e o fantástico, com forte influência do cotidiano vivido no interior do estado do Rio, reúne contos, crônicas e artigos com passagens publicadas anteriormente em veículos como o jornal satírico “O Perú Molhado”, que circulou por décadas em Búzios. Segundo o autor, nem todos os textos são ficcionais. “Há relatos reais — entrevistas e reportagens que escrevi como jornalista —, mas em um estilo literário que fui desenvolvendo com o tempo”, explica.

A obra explora a potência do olhar cotidiano e suas distorções. Em muitos textos, o real aparece deformado ou exagerado, como no conto O saco de bosta, em que o humor escatológico se transforma em crítica social. Já o conto-título parte da metáfora de “engolir sapos” para apresentar um personagem que, depois de anos de silêncio, começa a expelir suas angústias em público de forma surpreendente.

Grande parte dos cenários é inspirada em cidades da Região dos Lagos, como Cabo Frio e Búzios, onde o autor vive desde 2005. “Essa região é o meu sertão”, diz. A vivência como jornalista, inclusive, contribuiu para a construção do estilo. “Foi nas redações locais que encontrei os temas e desenvolvi o ritmo da escrita”.

A edição conta ainda com ilustrações do artista visual Davi Gautto, de 16 anos, filho de Victor. “Ele entendeu perfeitamente o universo do livro e traduziu visualmente o que cada texto carrega de grotesco, poético ou surreal”, afirma o autor. Davi destaca a imagem do conto principal como a mais impactante: “Sabia que essa seria a história que representaria toda a obra”.

Sobre o autor



Victor P. Viana é jornalista, escritor e pesquisador. Nasceu em Itaboraí, foi criado em Cachoeiras de Macacu e vive em Armação dos Búzios desde 2005. Fundador do portal Prensa de Babel, é também autor do livro “A criança debaixo do guarda-chuva” (2021), uma narrativa poética com escrita não sexista voltada ao público jovem.