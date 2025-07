Nove municípios da Região Celeiro ficaram abaixo da média nacional no Indicador Criança Alfabetizada

O Ministério da Educação (MEC), através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), anunciou os resultados do Indicador Criança Alfabetizada. O índice é obtido a partir das avaliações conduzidas pelos estados como parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

No ano passado, houve a alfabetização na idade certa de 59,2% das crianças matriculadas nas redes municipais de ensino de todo o Brasil. Considerando a média nacional divulgada pelo MEC, verifica-se que nove municípios da Região Celeiro permaneceram abaixo do referido percentual: Braga, Campo Novo, Coronel Bicaco, Crissiumal, Inhacorá, Miraguaí, São Valério do Sul, Sede Nova e Três Passos. Cabe ressaltar que os dados de Barra do Guarita e Tiradentes do Sul não constam na publicação oficial do INEP.

A meta para 2024 era 60%. — Se o Rio Grande do Sul tivesse mantido o mesmo percentual de 2023, nós teríamos chegado à meta de 60,2% em 2024. Infelizmente, o Rio Grande do Sul caiu absurdamente, e não tenho dúvida de que isso foi fruto dessa situação atípica de calamidade no Estado, que o afetou fortemente — disse o ministro da Educação, Camilo Santana. O RS enfrentou uma tragédia climática no ano passado, que causou impactos significativos na educação dos estudantes, refletindo diretamente no processo de alfabetização. Em 2025, o objetivo do MEC é alcançar a marca de 64%.

Na passagem de 2023 para 2024, quatro municípios da Região Celeiro aumentaram o percentual de crianças alfabetizadas na idade certa. Inclusive, se conseguirem desempenho semelhante ao do ano passado, Bom Progresso, Chiapetta, Derrubadas e Vista Gaúcha irão atingir com sobras a meta definida para 2025. Isto também vale para Esperança do Sul.

Sabendo que o mandato das atuais administrações municipais terminará em 2028, é certo afirmar que os gestores terão muito trabalho para manter ou melhorar os resultados na avaliação da alfabetização, especialmente aqueles que, no momento, estão distantes das metas estipuladas pelo MEC.

Indicador:

O Indicador Criança Alfabetizada é calculado a partir de um teste, no qual cada estudante responde a 16 itens de múltipla escolha e três de resposta construída, sendo uma produção textual. O INEP fornece um conjunto de itens que comporão os testes que serão aplicados pelos sistemas estaduais de avaliação, e, posteriormente, o indicador é calculado a partir do alinhamento nacional dos dados apurados por essas avaliações. Entre outubro e novembro de 2024, dois milhões de estudantes foram avaliados pelos sistemas estaduais em suas próprias escolas.

O teste avalia se a criança apresenta habilidades básicas de leitura e de escrita. O padrão nacional de alfabetização que aponta a criança alfabetizada foi estabelecido em 743 pontos na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), pela Pesquisa Alfabetiza Brasil, em 2023, conduzida pelo INEP para determinar o ponto de corte que indica a alfabetização de uma criança ao final do segundo ano do ensino fundamental.

O padrão nacional de alfabetização indica que estudantes que alcançam esse resultado são capazes de ler palavras, frases e textos curtos; localizar informações explícitas em textos curtos (até seis linhas), como em bilhete, crônica e fragmento de conto infantil; inferir informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal, entre outras habilidades.

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada contou com a adesão de 5.558 municípios e de todos os estados brasileiros, que receberam um investimento superior a R$ 1 bilhão.

