Governador Jorginho Mello sanciona lei de estadualização do Hospital Ruth Cardoso em Balneário Camboriú

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

O governador Jorginho Mello sancionou neste domingo, 20, em Balneário Camboriú, a lei que oficializa a estadualização do Hospital Municipal Ruth Cardoso. O ato ocorreu durante as comemorações do 61º aniversário do município, em uma cerimônia marcada pela presença de autoridades e moradores da região.

Antes da solenidade, o governador visitou as instalações do hospital e conversou com a imprensa, reafirmando o compromisso do Governo do Estado com a melhoria dos serviços de saúde prestados à população do Litoral Norte catarinense. “Essa é uma conquista importante para Balneário Camboriú e toda a região. Estamos assumindo a responsabilidade por um hospital que é referência e que agora poderá contar com o apoio direto do Estado para continuar crescendo. Preciso também ressaltar e agradecer o empenho dos nossos deputados estaduais na rapidez em aprovar esse projeto de lei que permite que a gestão passe a ser do Estado. Eu fiz questão de estar hoje em Balneário Camboriú para oficializar essa estadualização do Ruth Cardoso no aniversário da cidade”, afirmou o governador.



A estadualização do Hospital Ruth Cardoso foi autorizada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), com a aprovação do Projeto de Lei na última terça-feira, 15. A medida transfere oficialmente a gestão da unidade de saúde ao Governo do Estado, garantindo mais investimentos, melhoria nas estruturas e na qualidade do atendimento à população.

“O governador Jorginho Mello firmou um compromisso que nenhum outro governador teve coragem de cumprir anteriormente, que é assumir o Hospital Ruth Cardoso como estadual. Não só para a Amfri, vai além dos 11 municípios. Com isso o Governo traz mais recursos para reestruturar, atender mais, com mais qualidade em parceria com todos os municípios da região. Estamos chamando a responsabilidade para melhorar o atendimento infantil, cirurgia eletiva, ampliando número de leitos. Ganha a região, ganha o município Balneário Camboriú, ganha Santa Catarina”, disse o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Com a estadualização, o Governo de Santa Catarina passa a ser responsável pela administração do hospital, o que permite que o município de Balneário Camboriú concentre seus esforços na atenção básica de saúde.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) já iniciou os trâmites burocráticos para viabilizar a transição. A partir do início da nova administração, estão previstas melhorias nos fluxos assistenciais, ampliação dos serviços, qualificação da estrutura e outras ações, conforme o cronograma e o plano diretor que será definido com a entidade que assumirá.

Atendimento de média complexidade

O Hospital Ruth Cardoso se destaca em atendimentos de média complexidade, que correspondem a 99% dos procedimentos realizados na unidade. A entidade também possui vocação para o perfil porta aberta para urgência e emergência, além da atuação na área materno-infantil.

“Nós agradecemos a sensibilidade do governador Jorginho Mello por compreender a importância de reconhecer que, de fato, o Hospital Ruth Cardoso sempre atuou de forma regional. Esse momento é algo histórico porque muitos já tentaram fazer isso, mas na nossa gestão, com muito diálogo, foi possível concretizar esse sonho. Agora, com o hospital estadualizado ele consegue ter acesso a mais recursos, a mais investimentos e financiamentos para ampliar e melhorar o atendimento”, destacou a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan.

Atualmente, o hospital é mantido com recursos do município, do Estado e do Governo Federal. Com a estadualização, os repasses do Ministério da Saúde, cerca de R$ 2 milhões mensais, passarão a ser transferidos ao governo catarinense, que também assumirá os custos da unidade, incluindo os mais de R$ 3 milhões já aportados mensalmente.