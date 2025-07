Santa Rosa: Fiscalização apreende 11 toneladas de produtos impróprios para consumo

Em fiscalização do Programa Segurança dos Alimentos RS, foram apreendidas mais de 11 toneladas de produtos impróprios para o consumo em uma distribuidora e dois mercados em Santa Rosa.

Na ação coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), que contou com a participação do Exército Brasileiro e de três equipes da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM), foi interditada a distribuidora com 60 carcaças irregulares e um mercado com dois depósitos clandestinos. No outro estabelecimento, também foi apreendida quase uma tonelada de produtos impróprios. Além de grande quantidade de carne sem procedência em todos os locais, com fracionamento irregular, ainda foram encontrados produtos coloniais sem identificação de origem, como queijo aipim, mel, cachaça e vinho, e unidades de álcool de venda proibida em mercados.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.