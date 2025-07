Frio e geada retornam ao Rio Grande do Sul nos próximos dias

Nos próximos dias, o frio com formação de geadas vai retornar ao Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 29/2025, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o IRGA.

No sábado (19/7) e domingo (20/7), o ingresso de uma massa de ar seco e frio vai garantir o tempo firme e provocará o declínio das temperaturas, com mínimas inferiores a 5°C e formação de geadas ao amanhecer em diversas regiões.

Entre a segunda (21/7) e quarta-feira (23/7), o tempo permanecerá seco, com temperaturas amenas e formação de nevoeiros ao amanhecer na maioria das regiões.

Os totais de chuva esperados para o período são baixos e deverão oscilar entre cinco e dez milímetros (mm) na maioria das regiões. Na faixa Central, Serra do Sudeste e Extremo Sul, os valores acumulados deverão variar entre 20 e 30mm, e poderão alcançar 50mm em algumas localidades.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.