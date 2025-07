Próximo de completar quatro anos, programa Avançar na Saúde investiu mais de R$ 950 milhões em todo o RS

Lançado em setembro de 2021, o programa Avançar na Saúde, hoje chamado de Avançar Mais na Saúde, está próximo de completar o quarto ano de existência, tendo investido R$ 952,1 milhões na qualificação e na transformação da realidade da saúde pública no Rio Grande do Sul.

Considerado um dos maiores programas de investimentos do governo estadual na área, o Avançar Mais na Saúde é executado pela Secretaria da Saúde (SES) e tem como objetivos principais ampliar o número de leitos hospitalares disponíveis, reformar unidades básicas de saúde e qualificar a assistência farmacêutica em todo o Estado.

Avançando na qualificação

Nas duas primeiras fases do programa, em 2021 e 2022, o Estado investiu R$ 542,5 milhões. Desse valor, R$ 396,1 milhões foram aplicados na reforma e na ampliação de hospitais, além da compra de equipamentos.

Um dos destaques é o investimento de R$ 55 milhões no futuro Hospital Regional de Pronto Socorro (HPS) de Pelotas, que está com 80% das obras concluídas. Com 121 leitos – 20 deles de tratamento intensivo (UTI) –, a nova instituição atenderá a 23 municípios da região Sul do Estado.

A atenção básica também recebeu reforço por meio do programa. Foram investidos R$ 85,6 milhões na Rede Bem Cuidar, possibilitando a reforma e a ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a disponibilização de atendimento odontológico em 495 municípios.

Tomógrafo inaugurado em hospital de Não-Me-Toque é um dos 20 adquiridos por meio do Avançar Mais na Saúde -Foto: Vitor Rosa/Secom

A assistência farmacêutica, por sua vez, recebeu R$ 41 milhões para implantar o programa Farmácia Cuidar+, que ampliou e modernizou os serviços nas farmácias de medicamentos especiais dos municípios. O investimento possibilitou a ampliação dos atendimentos, a melhoria das estruturas dos consultórios médicos e o armazenamento mais adequado dos medicamentos.

Outros R$ 19,8 milhões foram aplicados na compra de equipamentos para renovar a frota de veículos e qualificar a infraestrutura da SES.

Ampliando investimentos

A partir de 2023, já rebatizado de Avançar Mais na Saúde, na terceira e na quarta fase do programa, foram investidos R$ 409,6 milhões. Desse valor, R$ 293 milhões foram destinados a hospitais que atendem gratuitamente a população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os hospitais de pequeno porte (com até 50 leitos) receberam R$ 40,1 milhões, reforçando o atendimento em municípios com população pequena e desafogando as unidades hospitalares que atendem casos de maior complexidade.

A Rede Bem Cuidar recebeu outros R$ 76,5 milhões, possibilitando a abertura de uma segunda UBS em alguns municípios, além da oferta de atendimentos em saúde materno-paterno-infantil.

Unidade de Saúde da Família de Imbé foi uma das que receberam recursos do programa para reforma e ampliação -Foto: Alina Souza/Ascom SES