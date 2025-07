Sorteio da CNH Social 2025 é realizado e contemplados serão divulgados dia 21

Às 10h dessa quinta-feira (17), foi realizado o sorteio entre os inscritos para a CNH Social 2025. Com a coordenação técnica da Procergs (Companhia de Processamento de Dados do Estado), o evento aconteceu na sede da companhia com o acompanhamento de técnicos do DetranRS.

Através do aplicativo Nota Fiscal Gaúcha, foram sorteadas 6 mil pessoas (três mil vagas disponíveis, mais três mil em cadastro de reserva), utilizando-se números da loteria federal como chave para a geração dos bilhetes, garantindo a aleatoriedade. A partir desses sorteados, o DetranRS realizará uma verificação dos requisitos de cada sorteado por meio da Base Nacional de Condutores mantida pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito). Serão eliminados candidatos que não cumprirem o edital, como quem já possui habilitação em aberto, esteja com processo de suspensão ou cassação vigente ou tenha cometido crime de trânsito.

“Por isso, a lista não será divulgada no mesmo dia do sorteio. Esse ‘batimento’ com a base nacional leva um tempo”, explica o chefe da Divisão de Habilitação do DetranRS Egídio Neri Nunes. “Na segunda-feira (21), teremos a lista já com o filtro dos critérios, constando os contemplados que estão dentro das regras e podem já procurar um Centro de Formação de Condutores para abrir os serviços de habilitação.”

Nunes ainda reforçou a lisura do processo. “O sorteio da CNH Social segue as mesmas regras de aleatoriedade, segurança do já consolidado aplicativo Nota Fiscal Gaúcha. O programa permite auditoria, ou seja, que seja repetido o mesmo processo para chegar a um resultado igual”.

“Cada processo desse programa é realizado com extremo cuidado para que todos os requisitos sejam conferidos com segurança. Nosso compromisso é seguir apoiando cada etapa, por meio da nossa equipe técnica, e incentivando essa ação, que garante igualdade de oportunidades para todos, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva", declarou o titular da Sedes, Beto Fantinel.

Próximos passos

A lista oficial dos contemplados será publicada na segunda-feira, 21 de julho, no site do DetranRS e também no Diário Oficial do Estado. Todos os inscritos poderão consultar sua situação no sorteio pela Central de Serviços do DetranRS, além de receberem um aviso no e-mail cadastrado.

Os candidatos selecionados terão até o dia 05 de setembro para abrir o processo de habilitação no Centro de Formação de Condutores (CFC) de sua preferência. É necessário apresentar toda a documentação exigida para a abertura do serviço comprovar residência mínima de dois anos no Rio Grande do Sul e declarar ciência e responsabilidade sobre as informações prestadas.

