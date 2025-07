Copa das Regiões 2025: Quatro times disputam duas vagas nas quartas de final

A Primeira Liga agendou para os dias 19 e 26 deste mês os confrontos que irão apontar os últimos dois times classificados às quartas de final da Copa das Regiões 2025.

No próximo sábado, em Seberi, o Toca e Sai receberá a Associação Pinhalense. A equipe anfitriã perdeu o jogo de ida por 4 a 2.

Em São José do Inhacorá, o Riograndense encara o América de Santo Augusto – que venceu o primeiro duelo por 2 a 0.

Dois enfrentamentos das quartas de final estão definidos: CMD Avante de Boa Vista do Buricá x Tigre de Barra do Guarita; e São Cristóvão de Frederico Westphalen x Harmonia de Pinheirinho do Vale.

